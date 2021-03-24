Тищенко очолив Закарпатську обласну організацію "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко очолив Закарпатську обласну організацію партії. Перед тим політик був главою київського осередку політсили.

Київську обласну організацію тепер очолить нардепка Леся Забуранна. Однак, за словами депутатки Юлії Гришиної, Забуранна пробуде на цій посаді до 10 квітня.

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Чим займатиметься Тищенко на Закарпатті

Зауважимо, про зміну посади Тищенка писали ще на початку лютого. Нардеп начебто має зайнятись відновленням роботи місцевого аеропорту.

Так, аеропорт "Ужгород" перебуває на кордоні зі Словаччиною. Відтак виліт та посадка літаків можлива лише з використанням повітряного простору Словаччини, тобто частина інфраструктури аеропорту перебуває на території цієї країни. З 2017 року регулярних рейсів з Ужгорода немає, бо термін угоди зі Словаччиною закінчився.

Що відомо про Миколу Тищенка

Тищенко – народний депутат 9 скликання від "Слуги народу". Його обрали за мажоритарним округом №219 у Києві, що розташований у частині Святошинського району.

Також Тищенко є київським ресторатором та спортсменом. Він – президент і власник групи компаній мережі ресторанів "Наша карта", а також ведучий популярних програм "Мастер шеф", "Ревізор".

Відомий ексцентричними висловами та конфузами.

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