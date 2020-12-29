Юлія Тимошенко перестала бути "клієнтом" для правоохоронних органів Росії 15 років тому. Проти неї закрили кримінальну справу.

26 грудня 2005 року підконтрольні Володимиру Путіну силовики вирішили більше не вимагати тюремного ув'язнення Тимошенко. Чи не стала ціною цього її подальша політична позиція? Детальніше про це – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Чому Тимошенко сиділа за ґратами

Головна військова прокуратура Росії припинила кримінальну справу проти Юлії Тимошенко. Це зробили у зв'язку із закінченням строку давності. При чому Тимошенко тоді погодилася з таким формулюванням.

Це, за великим рахунком, означає, що питання винуватості або безневинність Тимошенко так і залишилася без відповіді – простого минув час, відведений на встановлення істини.

Тимошенко обвинувачували в тому, що у вересні – листопаді 1996 року організувала через посередника кількаразову передачу хабарів. Їх отримували чиновники міністерства оборони Росії. А якщо конкретно – центрального управління матеріальних ресурсів і зовнішньоекономічних зв'язків і Центрального організаційно-планового управління.



Юлія Тимошенко / Фото Getty Images

Ці чиновники Міноборони Росії пішли брали хабарі за завищення цін на матеріально-технічні ресурси, що компанія Тимошенко ЄЕСУ постачала для збройних сил РФ, нагадали в генпрокуратурі. Ситуацію тоді прокоментував головний військовий прокурор РФ.

Щодо деяких посадових осіб міноборони РФ, що проходили по цій справі, кримінальне переслідування припинили у зв'язку з амністією, оскільки вони мали державні нагороди й повністю визнали свою провину. Щодо інших осіб справа перебуває в стадії попереднього слідства,

– сказав Олександр Савенков.

Що змусило їх закрити провадження

Що змусило російську прокуратуру розслідувати діяння Тимошенко, зрозуміло. Але чому вони закрили провадження, адже на гачку російських кримінальних справ вона провисіла понад 4 роки, починаючи із серпня 2001 року.

Щобільше, знявшись із формальних претензій російської держави, Тимошенко ризикувала опинитися в ще більш небезпечному становищі – стати людиною, яка буде залежати перед своїми благодійниками в неформальній системі координат.

У публічному просторі є тільки коментар російського політолога й консультанта Станіслава Бєлковського, який детально описав обставини зняття з Тимошенко претензій російської влади.

Усе відбувалось на ювілеї Іванова

23 вересня 2005 року виповнилося 60 років колишньому міністру закордонних справ Росії й на той момент секретарю Ради безпеки Росії Ігорю Іванову, а святкування відбулося на наступного дня, 24 вересня.

Місцем святкування обрали службову дачу Іванова, а на застілля покликали всю верхівку російської влади:

президента Володимира Путіна,

главу його адміністрації Дмитра Медведєва,

тодішнього прем'єр-міністра, технічну фігуру Михайла Фрадкова.

Як стверджує Бєлковський, гостею на святі побувала і Юлія Тимошенко. Він також стверджує, що гарантії її спокійного перельоту до і з Росії забезпечував Віктор Медведчук.

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Тимошенко, Медведчук та газовий контракт

І коли Тимошенко вдруге стане прем'єр-міністеркою у кінці 2007 року, то її відносини з Росією будуватимуться в доброзичливому ключі. Бувши вдруге прем'єркою, Тимошенко відразу зрозуміє, що треба налагодити відносини з російською владою на систематичній основі. І кращого провайдера в кулуари Кремля, крім кума російського лідера Володимира Путіна, не знайти – тому вона вступить у контакт із Віктором Медведчуком.



Медведчук та Тимошенко / Архівне фото

Тодішній президент Віктор Ющенко через роки підтвердить в інтерв'ю Дмитру Гордону: виявляється, Тимошенко приходила до нього з несподіваною пропозицією, мовляв, призначмо Медведчука або віцепрем'єром, або послом у Росії.

Крім того, у Тимошенко із собою була пачка фотографій, на яких Медведчук, Путін і тодішній тимчасовий президент Росії Дмитро Медведєв хрестять дочку Медведчука.

Приховувати відносини стає все складніше

У березні 2008 року Тимошенко публічно сказала на телебаченні, що готова потиснути руку Медведчук, якщо він організовує вигідний для України газовий контракт із Росією.

А в наступному місяці – квітні 2008 року – колишній соратник Медведчука Леонід Кравчук зізнався в інтерв'ю журналістам, що саме Медведчук організував для Тимошенко переговори з Газпромом.

Ще через пів року станеться газова криза, у результаті якої в січні 2009 було підписано "газовий контракт" із базовою ціною 450 доларів за тисячу кубометрів.

І зараз, аналізуючи всі події 15 років, що минули після закриття Росією справи проти Тимошенко, на більшість речей нам відкриються очі. І на те, як Тимошенко регулярно була присутня на телеканалах Медведчука. І на те, що Медведчук зі своєю дружиною та найближчим соратником Тарасом Козаком відкрили рахунки в банківській установі, яка на той момент належала членам родини Тимошенко.

Що робить Тимошенко зараз

Зараз Юлія Тимошенко суттєво зменшила оберти критики на адресу влади. Її фракція навіть дала голоси за бюджет у першому та другому читаннях. Як кажуть злі язики, замість за це не чужі їй люди отримали посаду – Андрія Власенка зробили виконувачем обов'язків у Державній продовольчо-зерновій компанії.



Тимошенко в опозиції / Фото "УП"

При чому раніше Мінекономіки опублікувало в себе на сайті, що Власенка звільнили з попередньої роботи через неналежне виконання посадових обов'язків та мільйонні податкові борги держпідприємства, яке він очолював. Проте пізніше це повідомлення було видалили.

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Це означає, що Тимошенко засиділася в опозиції, яка не приносить нічого, окрім головного болю та мінусового балансу – вона знову прагне просочитися до влади, вставити ногу у двері та заскочити в цей потяг. А це значить, що ми маємо не піддаватися на риторику та аналізувати минуле. І пам'ятати про те, як і чому 15 років тому Росія раптом передумала вимагати кримінального розслідування діянь Юлії Тимошенко.