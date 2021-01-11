Тимчасові незручності: Дубінський відреагував на санкції США
Скандальний народний депутат Олександр Дубінський відреагував на санкції США через "плівки Деркача". Політик каже, що це принесе йому тимчасові незручності.
Нардеп переконує, що він нібито не має стосунку до виборів у США, а також до оприлюднення "плівок нардепа Андрія Деркача". Про це Дубінський повідомив у фейсбуці.
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Дубінський пригрозив, що його подальші дії матимуть юридичний характер.
Викликає жаль, що деякі посадові особи США користуються брехливими доносами аферистів, які фактично сприяє корупції в Україні,
– стверджує політик.
Також нардеп каже, що так він нібито відстоює українські інтереси.
Чому США наклали санкції на Дубінського
- Штати ввели санкції проти оточення нардепа Андрія Деркача. Серед них – Дубінський, а також екснардеп-втікач Олександр Онищенко. Все через втручання в американські вибори президента.
- Санкції наклали і на кілька українських інформаційних ресурсів.
- Річ у тім, що в травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіозаписи розмов, які нібито можуть свідчити про вплив демократа Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
- Розмови буцімто стосувались розслідували справи компанії Burisma, у якій працював син Байдена.
- В Україні почали кримінальне провадження щодо плівок. Правдивість розмов перевіряють.
- До речі, сам Деркач потрапив під санкції США ще у вересні 2020 року.
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