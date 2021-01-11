Скандальний народний депутат Олександр Дубінський відреагував на санкції США через "плівки Деркача". Політик каже, що це принесе йому тимчасові незручності.

Нардеп переконує, що він нібито не має стосунку до виборів у США, а також до оприлюднення "плівок нардепа Андрія Деркача". Про це Дубінський повідомив у фейсбуці.

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Дубінський пригрозив, що його подальші дії матимуть юридичний характер.

Викликає жаль, що деякі посадові особи США користуються брехливими доносами аферистів, які фактично сприяє корупції в Україні,

– стверджує політик.

Також нардеп каже, що так він нібито відстоює українські інтереси.

Важливо! Ще у листопаді 2019 року Дубінський разом з Деркачем провели спільну пресконференцію. Вона стосувалась буцімто міжнародної корупції за участі громадян США та України.

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