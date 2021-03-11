У селі Щасливе на Херсонщині 11 березня виявили мертвою 7-річну Марію Борисову. Дівчинку перед цим шукали 4 дні. За словами правоохоронців, смерть дитини була насильницькою.

Дівчинку знайшов її односелець у своєму сараї. Тіло було схованим у білий поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою.

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Раніше поліетиленового мішка в сараї не було.

Як тільки чоловік його побачив, одразу викликав поліцію.

Правоохоронці розкрили мішок і побачили там тіло дитини.

Відомо, що Марійка була в тому ж одязі, в якому зникла.

Раніше територію села та навколо нього перевірили кілька разів. І сарай, де виявили тіло, також оглядали.

Слідчі припускають, що тіло вбитої дитини десь переховували.

Місце, де знайшли тіло Марії Борисової / Фото Нацполіції Херсонщини, ТСН

Коментар поліції

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють особу людини, що скоїла цей страшний злочин. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Херсонській області.

Під час повторного огляду в недобудованій нежитловій споруді знайшли труп зниклої дівчини. Це поряд із місцем, де вона жила. Судмедексперти встановили, що дитину задушили. Також на її тілі були тілесні ушкодження та волосся статевих органів. Це може свідчити, що дівчинка стала жертвою статевого злочину,

– розповів начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін.

За його словами, тіло неповнолітньої відправили на судмедекспертизу. Вже за його висновками можна буде стверджувати про причину смерті.

Щодо пошуків убивці, то зараз поліцейські опрацьовують майже всіх жителів села. Особливу увагу звертають на раніше судимих не лише в Щасливому, а і у сусідніх селах Олешківського району. Опитують також тих, хто перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Воднрчас правоохоронці встановлюють обставини смерті дівчинки.

Додамо, що спершу справу порушили за фактом зникнення Марії. Потім її перекваліфікували за статтею про умисне вбивство. Розслідування перебуває на контролі керівництва Національної поліції.

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