Тіло Кернеса доставили у Благовіщенський собор для відспівування: перші фото
Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року. Прощання відбудеться у Благовіщенському соборі 23 грудня, його транслюватимуть на великому екрані, який встановили на площі поруч.
Про церемонію відспівування померлого мера Харкова
Труну з тілом мера Харкова Геннадія Кернеса у вівторок, 22 грудня, доставили у Благовіщенський собор. Про це розповіли у телеграм-каналі "Труха", там же опубліковані перші фото з місця події.
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23 грудня у Благовіщенському соборі Харкова розпочнеться відспівування померлого Геннадія Кернеса.
Труну з тілом Кернеса доставили до Благовіщенського собору / Фото "Труха"
На площі поруч встановили великий екран, на якому транслюватимуть богослужіння.
Церемонію прощання та богослужіння транслюватимуть на великому екрані поруч із собором / Фото "Труха"
Про участь військовослужбовців у церемонії прощання з Кернесом
Водночас на сайті Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба опублікували повідомлення, що військовослужбовці участі в церемонії прощання з Кернесом не братимуть – попри те, що на репетиції похорону помітили кількадесят курсантів.
В університеті це пояснили так:
- На церемонії прощання і похоронах мали б бути перші особи держави, тому військовослужбовців планували залучити до заходу.
- Але оскільки стало відомо, що перших осіб не буде, відповідний "наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії був скасований".
Дійсно, за статутом гарнізонної та вартової служби Збройних сил України, почесний ескорт скеровують на поховання осіб, де в офіційних церемоніях беруть участь президент, голова Верховної Ради й прем'єр.
Помер Геннадій Кернес: що слід пам'ятати
- Геннадій Кернес помер на 62 році життя у берлінській клініці "Шаріте", де його лікували від COVID-19.
- Про смерть мера Харкова стало відомо 17 грудня. На табличці хреста датою його смерті вказано 16 грудня.
- 21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Похорони призначили на середу, 23 грудня.
- Відспівування відбудеться у Благовіщенському соборі, церемонія прощання – в оперному театрі з 9 до 13 години.
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