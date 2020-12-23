Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року. Прощання відбудеться у Благовіщенському соборі 23 грудня, його транслюватимуть на великому екрані, який встановили на площі поруч.

Про церемонію відспівування померлого мера Харкова

Труну з тілом мера Харкова Геннадія Кернеса у вівторок, 22 грудня, доставили у Благовіщенський собор. Про це розповіли у телеграм-каналі "Труха", там же опубліковані перші фото з місця події.

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23 грудня у Благовіщенському соборі Харкова розпочнеться відспівування померлого Геннадія Кернеса.



Труну з тілом Кернеса доставили до Благовіщенського собору / Фото "Труха"

На площі поруч встановили великий екран, на якому транслюватимуть богослужіння.



Церемонію прощання та богослужіння транслюватимуть на великому екрані поруч із собором / Фото "Труха"

Про участь військовослужбовців у церемонії прощання з Кернесом

Водночас на сайті Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба опублікували повідомлення, що військовослужбовці участі в церемонії прощання з Кернесом не братимуть – попри те, що на репетиції похорону помітили кількадесят курсантів.

В університеті це пояснили так:

На церемонії прощання і похоронах мали б бути перші особи держави, тому військовослужбовців планували залучити до заходу.

Але оскільки стало відомо, що перших осіб не буде, відповідний "наказ начальника Харківського гарнізону про участь військовослужбовців у церемонії був скасований".

Дійсно, за статутом гарнізонної та вартової служби Збройних сил України, почесний ескорт скеровують на поховання осіб, де в офіційних церемоніях беруть участь президент, голова Верховної Ради й прем'єр.

Помер Геннадій Кернес: що слід пам'ятати

Геннадій Кернес помер на 62 році життя у берлінській клініці "Шаріте", де його лікували від COVID-19.

Про смерть мера Харкова стало відомо 17 грудня. На табличці хреста датою його смерті вказано 16 грудня.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Похорони призначили на середу, 23 грудня.

Відспівування відбудеться у Благовіщенському соборі, церемонія прощання – в оперному театрі з 9 до 13 години.

Геннадій Кернес вперше став міським головою Харкова у 2010 році. У 2015 його переобрали, він виграв у 1 турі. Так само сталося і у 2020 – за нього проголосували 60,34% виборців.

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