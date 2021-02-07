Загинув від холоду: тіло двірника-індуса, що замерз у Києві, відправили на батьківщину

У Києві 14 січня замерз 37-річний індус, який працював двірником. Чоловік відправився ночувати у покинутий автобус, де й помер від переохолодження. Лише через три тижні його тіло прибуло на батьківщину.

Тепер загиблого Аптара зможуть поховати за місцевими звичаями.

Раніше Індієць оселився у Києві й працював двірником: його життя закінчилось трагічно – замерз

Раніше родина загиблого повідомляла, що не має коштів на транспортування тіла. Питання з його перевезенням вирішували кілька тижнів.

Чоловіку було 37 років / Фото "Сьогодні"

Що відомо про загибель індуса