Загинув від холоду: тіло двірника-індуса, що замерз у Києві, відправили на батьківщину

7 лютого 2021 , 16:03
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Джерело:

ТСН

У Києві 14 січня замерз 37-річний індус, який працював двірником. Чоловік відправився ночувати у покинутий автобус, де й помер від переохолодження. Лише через три тижні його тіло прибуло на батьківщину.

Тепер загиблого Аптара зможуть поховати за місцевими звичаями.

Раніше Індієць оселився у Києві й працював двірником: його життя закінчилось трагічно – замерз

Раніше родина загиблого повідомляла, що не має коштів на транспортування тіла. Питання з його перевезенням вирішували кілька тижнів.

Чоловіку було 37 років / Фото "Сьогодні"

Що відомо про загибель індуса

  • Чоловік працював двірником на Борщагівці. Індус хотів заробити гроші для виготовлення документів, які у нього вкрали.
  • У ЖЕКу кажуть, що офіційно чоловіка не наймали.
  • Незадовго до загибелі у Аптара виникли проблеми зі здоров'ям, він потрапив у реанімацію. А через кілька днів, коли повернуся до нічліжки, то виявив, що вона зачинена.
  • Ночувати двірник вирішив у покинутому автобусі – у легкому одязі.
  • Тіло Аптара знайшли вранці.
  • За словами правоохоронців, у загиблого була ішемічна хвороба серця.