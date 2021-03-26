Ситуація на Донбасі 26 березня значно загострилася. Внаслідок ворожих обстрілів загинули одразу 4 бійці, ще 2 – отримали поранення. Що відомо про стан поранених українських захисників – читайте далі.

Відомо, що бій біля Шумів почався о 13:30 і тривав кілька годин. Спершу вогонь вели зі стрілецької зброї, а потім долучилися снайпери.

Важливо Бойовики на Донбасі вбили 4 українських військових

Деталі пекельного бою біля Шумів

Як пояснив кореспондент ТСН, бойовики у районі Шумів тривалий час не давали українській стороні забрати тіла загиблих та евакуювати поранених.

Швидше за все, окупанти застосували міномети, які заважали евакуаційним групам. Бій тривав на взводному опорному пункті. Він розташований у тому місці, де бойовики дуже рідко застосовували міномети.

Ворог не давав українським бійцям навіть наблизитись до поранених і загиблих. Тристороння контактна група через ОБСЄ 9 разів надавала запити на припинення вогню, аби забрати воїнів. Але бойовики відмовляли та відкривали вогонь.

Актуально Ціна – життя людей, – Зеленський звернувся до "нормандської четвірки" через втрати на Донбасі

Журналіст Андрій Цаплієнко у коментарі "Радіо Свобода" зазначив, що обстріл вівся мінометами калібру 82 міліметри.

Це не настільки небезпечна зброя, як 120 калібру. Його з досить високою долею ймовірності координували за допомогою безпілотників. Бо ви можете собі уявити: чотири людини загинули від мінометного обстрілу не найбільшим калібром. Обстріл був достатньо точним,

– зауважив Цаплієнко.

Він додав, що бій станом на 16:00 ще тривав.

Що відомо про загиблих та поранених

Українська сторона таки змогла евакуювати поранених бійців та забрати тіла загиблих героїв. Наразі стан українських військових задовільний. За словами медиків, наразі загрози життю поранених бійців немає, вони перебувають у шпиталі.

Що відомо про трагедію біля Шумів