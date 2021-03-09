Наразі тіла п'ятьох загиблих у автокатастрофі, що сталася 6 березня, ще не відправили в Україну. До того ж у лікарнях і надалі перебувають 24 пасажири.

Транспортування тіл трьох жінок та двох чоловіків може розпочатися у середу. За свловами генконсула України у Любліні Василя Павлюка, ще триває підготовка паперів.

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Оформляються усі документи на транспортування тіл в Україну. Перевезення може розпочатися у середу,

– повідомив Павлюк.

Що відомо про померлих

Консул поінформував, що померлими є жінки 60, 53 і 32 років і чоловіки 52 та 28 років. Вони, зокрема, є жителями Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Наразі у лікарнях Підкарпатського воєводства перебувають 24 пасажири. Двоє з них у важкому стані в реанімаціях.

До речі. Двох українців, що постраждали в ДТП, у Польщі відмовлялися лікувати. Пояснювали цю ситуацію відсутністю в українців медичної страховки.

Розслідування аварії триває

9 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр МВС Польщі Маріуш Камінський обговорили телефоном цю ДТП. Камінський запевнив: поліція спільно з прокуратурою ведуть постійну роботу над розслідуванням і встановленням остаточних причин ДТП.

Польський міністр розповів: хоч двоє українців перебувають у важкому стані, їхньому життю нічо не загрожує.

Аваков подякував польському колезі за допомогу, надану постраждалим у ДТП українцям. Він зазначив: розслідування відбувається фахово, а відпрацювання ситуації під час ДТП було оперативним.

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