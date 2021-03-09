Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до відправки в Україну
Наразі тіла п'ятьох загиблих у автокатастрофі, що сталася 6 березня, ще не відправили в Україну. До того ж у лікарнях і надалі перебувають 24 пасажири.
Джерело:Укрінформ
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Оформляються усі документи на транспортування тіл в Україну. Перевезення може розпочатися у середу,
– повідомив Павлюк.
Що відомо про померлих
Консул поінформував, що померлими є жінки 60, 53 і 32 років і чоловіки 52 та 28 років. Вони, зокрема, є жителями Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.
Наразі у лікарнях Підкарпатського воєводства перебувають 24 пасажири. Двоє з них у важкому стані в реанімаціях.
Розслідування аварії триває
9 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр МВС Польщі Маріуш Камінський обговорили телефоном цю ДТП. Камінський запевнив: поліція спільно з прокуратурою ведуть постійну роботу над розслідуванням і встановленням остаточних причин ДТП.
Польський міністр розповів: хоч двоє українців перебувають у важкому стані, їхньому життю нічо не загрожує.
Аваков подякував польському колезі за допомогу, надану постраждалим у ДТП українцям. Він зазначив: розслідування відбувається фахово, а відпрацювання ситуації під час ДТП було оперативним.
ДТП у Польщі: головне
- Опівночі 6 березня рейсовий автобус "Познань – Херсон" потрапив у ДТП біля містечка Кашице.
- У салоні перебували 57 українців: 55 пасажирів і два водії.
- В аварії загинули 5 осіб. На місці аварії двоє людей, ще 3 – під час рятувальної операції.
- Спершу вважалося, що загиблих 6, однак одна з жінок вижила. Наразі вона у важкому стані в лікарні.
- Щоб визволити постраждалих, довелося розрізати автобус.
- Попередня причина ДТП – водій не впорався з керуванням на невідповідній швидкості.
- Однак точні обставини аварії ще з'ясовують.
- Очевидці розповіли ЗМІ, що один з водіїв був за кермом вже 18 годину поспіль.
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