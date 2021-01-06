В Австралії рибалки врятували чоловіка, що намагався втекти від крокодилів. Його знайшли абсолютно голим.

Відповідна подія сталася 3 січня, коли рибалки розставляли пастки на морських крабів. Про це повідомляє телеканал 9 News Australia.

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У затоці неподалік населеного пункту Іст Пойнт вони почули, як хтось кликав на допомогу з мангрового лісу, розташованого неподалік.

За словами одного з рибалок, чоловік чіплявся за гілля дерева, аби не впасти у воду з крокодилами та був повністю голим.

Він був увесь покусаний комахами. Згодом чоловік сказав, що його звати Люк Воскресенський і загубився він ідучи на новорічну вечірку декілька днів до того, як його знайшли.

За словами Воскресенського, увесь час перебування у лісі він харчувався зміями. Рибалки доправили чоловіка до найближчої лікарні.



Чоловік сказав, що загубився ідучи на новорічну вечірку / Скриншот з відео 9 News Australia

Справжня причина перебування в лісі

У госпіталі вдалося з'ясувати справжню причину перебування Воскресенського в лісі. Насправді його раніше арештували за збройне пограбування.

Проте за декілька днів до того, як його знайшли в лісі рибалки – він зламав електронний браслет і втік.