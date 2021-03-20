Команда відкрити вогонь – це переломний момент, – комбриг 93-ї ОМБр про війну на Донбасі

Командир 93-ї ОМБр Дмитро Брижинський розповів, що відчував, коли вперше віддавав команду відкрити вогонь по ворогу. За його словами, це переломний момент.

Український військовий зазначив, що не розумів відповідальності, доки не прийшов час командувати самому. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".

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Мені не доводилося стріляти у супротивника на власні очі, бачити його. Лише з танка стріляв по опорнику. Але дати команду відкрити вогонь – те саме. Ти всередині все переварюєш. Думаєш: треба воювати. І кажеш: "Вогонь". Це переломний момент. Момент, коли ти ставиш завдання когось вбити,

– сказав Дмитро Брижинський.

Він наголосив, що часто відкривати вогонь потрібно по ворогу, який облаштував свої позиції поблизу населених пунктів: "І ти підвисаєш".

Окрім цього, комбриг додав, що інколи на фронті буває відчуття, ніби твоє життя тобі не належить, ніби нічого не залежить від рівня твоєї підготовки.

Ситуація на Донбасі: коротко

Минулої доби, 19 березня, російські окупаційні війська 2 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих атак один наш військовослужбовець загинув.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу