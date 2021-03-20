Команда відкрити вогонь – це переломний момент, – комбриг 93-ї ОМБр про війну на Донбасі
Командир 93-ї ОМБр Дмитро Брижинський розповів, що відчував, коли вперше віддавав команду відкрити вогонь по ворогу. За його словами, це переломний момент.
Джерело:"Цензор.НЕТ"
Український військовий зазначив, що не розумів відповідальності, доки не прийшов час командувати самому. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ".
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Мені не доводилося стріляти у супротивника на власні очі, бачити його. Лише з танка стріляв по опорнику. Але дати команду відкрити вогонь – те саме. Ти всередині все переварюєш. Думаєш: треба воювати. І кажеш: "Вогонь". Це переломний момент. Момент, коли ти ставиш завдання когось вбити,
– сказав Дмитро Брижинський.
Він наголосив, що часто відкривати вогонь потрібно по ворогу, який облаштував свої позиції поблизу населених пунктів: "І ти підвисаєш".
Окрім цього, комбриг додав, що інколи на фронті буває відчуття, ніби твоє життя тобі не належить, ніби нічого не залежить від рівня твоєї підготовки.
Ситуація на Донбасі: коротко
- Минулої доби, 19 березня, російські окупаційні війська 2 рази порушили режим тиші на Донбасі.
- Бойовики гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Унаслідок ворожих атак один наш військовослужбовець загинув.
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