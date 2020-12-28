У свіжому випуску "Ти дивись!" за 28 грудня – на новорічному концерті в Одесі для гостей з колонок включили блатну пісню про святкування в'язнями Нового року. У Києві водії вантажівок, які поспішали розвести товари перед Новим роком, побились, бо не поділили дорогу в заторах.

Також у випуску "Ти дивись!" на 24 каналі:

У Харкові курсантки Національного університету внутрішніх справ записали відео для Тік-Току під пісню російського гурту "Воровайки".

В Києві водій на мікроавтобусі намагався протаранити іншу машину, щоб проїхати. На цьому пригоди не закінчилися, чоловік поїхав далі і пошкодив ще 5 автівок, аж поки не врізався у паркан.

У Херсонській області через коротке замикання у гірлянді загорілась новорічна ялинка.

В Одесі молоді люди вирішили влаштувати дріфт, але не врахували ожеледь, через яку їхня машина перевернулася.