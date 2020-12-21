У свіжому випуску "Ти дивись!" за 21 грудня – через ожеледицю чимало громадян потрапили з травмами до лікарень. А 9-річна дівчинка з Києва стала справжньою зіркою соцмереж, коли повзла тротуаром додому. На Буковині стався релігійний конфлікт. між парафіяни Православної церкви України та віряни УПЦ МП.

Також у випуску "Ти дивись!" на 24 каналі:

У Чернівецькій області сталася жорстока сутичка між парафіянами ПЦУ та Московського патріархату. У селі Михальча кожна з церковних громад заявила свої права на храм.

На Рівненщині у центрі міста встановили новорічну ялинку, яку перед цим зрубали на міському кладовищі.

В Одесі водій таксі збив пенсіонера на переході. Після цього таксист навіть не кинувся йому на допомогу, а першим ділом почав віддирати фірмові наліпки служби таксі з машини та знімати номера.

У Дніпрі проблем водію ледь не зробили 2 підлітків, які вирішили проїхатися на маршрутці не у салоні, а причепившись ззаду.