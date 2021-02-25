Національне управління з дорожної безпеки США зафіксувало в Сполучених Штатах майже 13 тисяч випадків несправності автомобілів Tesla. Мовиться про погану роботу центрального дисплея в Model S та Model X.

Джерело: "Авто24" на 24 каналі

Це означає, що виробник повинен оголосити про відкликання майже 160 тисяч автомобілів. Ці моделі електричних автомоблів випускалися з 2012 по 2018 роки.

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Некоректна робота сенсорного екрану викликає збої не тільки в роботі мультимедійної системи, але й клімат-контролю. Нездатність увімкнути обігрів чи обдування лобового скла може зашкодити огляду, а відтак і безпеці кермування.



Автомобіль Tesla Model X / Фото Tesla

До того ж центральний дисплей часом гасне та не реагує на натискання кнопок. Також не показує зображення з камери заднього огляду. Виробник визнав проблему і наголосив, що вона пов'язана з флеш-пам'ят тю на 8 гігабайт, яка розрахована усього на 3 тисячі цилків, що відповідає 5 – 6 рокам експлуатації авто.

Огляд авто Tesla Model X, S та З: дивіться відео

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