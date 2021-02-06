Тероризували місцевих мешканців: у Житомирі СБУ викрила банду рекетирів – фото

Служба безпеки України викрила у Житомирі учасників угруповання. Його члени штучно створювали конфліктні ситуації та вимагали від людей гроші.

Місцевий мешканець, який виконував протиправні дії, був раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів. До вимагання він залучив декількох своїх знайомих.

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Рекетири вимагали гроші у людей

Створюючи штучні конфліктні ситуації, фігуранти справи вимагали у громадян гроші за владнання "непорозумінь".

У разі відмови, зловмисники погрожували потерпілим та їх рідним фізичною розправою і знищенням майна,

– мовиться у повідомлення.

Оперативники задокументували вимагання учасниками групи тисячі доларів від чергової жертви. Аби прискорити виплату "боргу", зловмисники вдалися до морального тиску, поставивши чоловіка "на лічильник".



У Житомирі затримали рекетирів / Фото СБУ



Кримінал у Житомирі / Фото СБУ

Що відбувається наразі

У межах кримінального провадження наразі розв'язують питання щодо:

повідомлення організатору групи про підозру;

обрання міри запобіжного заходу.



Служба безпеки України затримала банду / Фото СБУ

Тривають слідчі дії для встановлення інших епізодів справи та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників угруповання.