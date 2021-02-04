Мешканця Тернополя, який стріляв по дітях, що каталися на санках, відправили до СІЗО: відео

Чоловік, який, за даними слідства, 21 січня з рушниці поцілив у хлопця, який катався з гірки, перебуватиме у слідчому ізоляторі щонайменше два місяці.

Джерело: пресслужба поліції Тернопільської області

Суд обрав підозрюваному у стрілянини поблизу 26 школи в Тернополі запобіжний захід без можливості внесення застави.

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Правоохоронці кажуть, що внаслідок події постраждав хлопчик та його брат. Їх підстрелили дробом.

Звинувачують у хуліганстві

За даними слідства, криміналісти та експерти, які обстежували місце поранення дітей, побачили, що кущі, біля яких дріб потрапила у дітей, також були пошкоджені пострілом.

Фахівці встановили траєкторію польоту кулі та місце, з якого могли стріляти.

Тернополянина затримали. Йому інкримінують хуліганство, вчинене з використанням зброї, а також умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Також поліцейські кажуть, що не мають доказів того, що зловмисник прицільно стріляв по дітях.

Дивіться відео поліції з місця поранення дітей у Тернополі: