З понеділка, 11 січня, Тернопіль посилює карантин через через COVID-19. Як і в інших містах України учні перейдуть на дистанційне навчання.

Уряд не підтримав позицію влади Тернополя з 8 січня працювати у звичному режимі. Про це повідомив мер міста Сергій Надал на своїй фейсбук-сторінці.

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"Я вважаю, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна. У Тернополі вона не є критичною, однак Кабінет Міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх міста України", – заявив він.

Що зміниться

Школи змушені перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті.

Щодо підприємців – працювати у місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду.

Довідка. Станом на 10 січня у Тернополі виявили 9 738 хворих на коронавірус. Одужати вдалось 8 125 місцевим жителям. Однак від ускладнень померли 113 людей.