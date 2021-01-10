У Тернополі таки посилять карантин: коли і як
З понеділка, 11 січня, Тернопіль посилює карантин через через COVID-19. Як і в інших містах України учні перейдуть на дистанційне навчання.
Уряд не підтримав позицію влади Тернополя з 8 січня працювати у звичному режимі. Про це повідомив мер міста Сергій Надал на своїй фейсбук-сторінці.
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"Я вважаю, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна. У Тернополі вона не є критичною, однак Кабінет Міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх міста України", – заявив він.
Що зміниться
- Школи змушені перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті.
- Щодо підприємців – працювати у місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду.
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