У Тернополі посилюють карантин

Від 26 березня Тернопіль посилює карантин через епідситуацію з коронавірусом. Оскільки ситуація в місті і області не стабілозується, влада вдається до жорсткіших обмежень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом, яке мер Тернополя транслював на своєму фейсбуці. Заходи, які водяться, наразі не є такими суворими, як передбачені для червоної зони.

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Нові обмеження у Тернополі

З понеділка учні 5- 11 класів переходять на дистанційне навчання. Учні молодшої школи – 1 – 4 будуть і надалі ходити у школу. Садочки працюватимуть за звичним режимом.

Час роботи закладів харчування скоротять до 22:00 години. До постійного режиму роботи заклади повернуться тоді, коли захворюваність піде на спад.

Влада рекомендувала правоохоронцям посилити контроль за роботою закладів громадського харчування. Особливо це стосується розважальних заходів.

У таксі усі пасажири і водій мають перебувати у масках. Обмеження – не більше трьох пасажирів у салоні.

Важливо!

У червоній зоні карантину станом на 26 березня такі регіони: Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська області. Тернопільська область наразі за показниками МОЗ у помаранчевій зоні.



Обмеження карантинних зон в Україні / Інфографіка 24 каналу