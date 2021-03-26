У Тернополі посилюють карантин
Від 26 березня Тернопіль посилює карантин через епідситуацію з коронавірусом. Оскільки ситуація в місті і області не стабілозується, влада вдається до жорсткіших обмежень.
Джерело:фейсбук Сергія Надала
Відповідне рішення ухвалили на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом, яке мер Тернополя транслював на своєму фейсбуці. Заходи, які водяться, наразі не є такими суворими, як передбачені для червоної зони.
До речі Понад 60% українців підтримують введення жорсткого карантину
Нові обмеження у Тернополі
З понеділка учні 5- 11 класів переходять на дистанційне навчання. Учні молодшої школи – 1 – 4 будуть і надалі ходити у школу. Садочки працюватимуть за звичним режимом.
Час роботи закладів харчування скоротять до 22:00 години. До постійного режиму роботи заклади повернуться тоді, коли захворюваність піде на спад.
Влада рекомендувала правоохоронцям посилити контроль за роботою закладів громадського харчування. Особливо це стосується розважальних заходів.
У таксі усі пасажири і водій мають перебувати у масках. Обмеження – не більше трьох пасажирів у салоні.
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