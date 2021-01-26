У Тернополі посадовець вимагав у колишнього співробітника комбінату сплатити неіснуючий борг у 40 тисяч доларів. Він робив це разом із сином, директором місцевого підприємства харчової промисловості.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Слідчі ДБР у Львові вже завершили досудове розслідування щодо них. А також – ще двох фізичних осіб.

Також читайте У ДФС Івано-Франківська навідалися силовики: фото, відео

Що за інцидент відбувся

Начальник Тернопільської державної податкової інспекції разом зі своїм сином та кримінальними представниками за попередньою змовою вимагали у громадянина сплатити 40 тисяч доларів. Гроші хотіли взяти за нібито привласнену ним продукцію за час його роботи на підприємстві.

Водночас чоловікові погрожували:

фізичною розправою;

ускладненнями при подальшому працевлаштуванні;

ускладненнями у здійснення підприємницької діяльності.



У Тернополі посадовець вимагав гроші / Фото ДБР

У чому звинувачують посадовця

Посадовця ДПС та керівника підприємства обвинуватили у вимаганні, що завдало майнової шкоди у великих розмірах. Водночас двох цивільних осіб – в пособництві у вимаганні, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.



Посадовець погрожував розправою / Фото ДБР

Зазначимо! У вересні 2020 року керівника підприємства затримали під час одержання ним частини грошей в сумі 10 тисяч доларів.

Обвинувальні акти вже направили до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.