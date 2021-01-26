Погрожував розправою: у Тернополі податківець вимагав у чоловіка 40 тисяч доларів
У Тернополі посадовець вимагав у колишнього співробітника комбінату сплатити неіснуючий борг у 40 тисяч доларів. Він робив це разом із сином, директором місцевого підприємства харчової промисловості.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Слідчі ДБР у Львові вже завершили досудове розслідування щодо них. А також – ще двох фізичних осіб.
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Що за інцидент відбувся
Начальник Тернопільської державної податкової інспекції разом зі своїм сином та кримінальними представниками за попередньою змовою вимагали у громадянина сплатити 40 тисяч доларів. Гроші хотіли взяти за нібито привласнену ним продукцію за час його роботи на підприємстві.
Водночас чоловікові погрожували:
- фізичною розправою;
- ускладненнями при подальшому працевлаштуванні;
- ускладненнями у здійснення підприємницької діяльності.
У Тернополі посадовець вимагав гроші / Фото ДБР
У чому звинувачують посадовця
Посадовця ДПС та керівника підприємства обвинуватили у вимаганні, що завдало майнової шкоди у великих розмірах. Водночас двох цивільних осіб – в пособництві у вимаганні, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.
Посадовець погрожував розправою / Фото ДБР
Обвинувальні акти вже направили до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.
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