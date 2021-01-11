У Тернополі 11 січня 2021 року підприємці вийшли на протест через запровадження локдауну. Люди приїхали під будівлю Тернопільської облдержадміністрації з усіх районів області.

Протест у Тернополі

Представники малого та середнього бізнесу зібралися під стінами Тернопільської ОДА о 10 годині ранку 11 січня. Акцію протесту на своїй сторінці у фейсбуці анонсувала голова ГО "Підприємці Галичини" Ольга Шахін.

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Ми втратили набагато більше ніж 8 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Ми будемо працювати, ми хочемо годувати нашу сім'ю, хочемо, щоб наші працівники мали заробітну плату. Ви подивіться, які черги в Буковелі. "Сільпо", АТБ працюють, ми не хочемо, щоб нас ділили,

– сказала Шахін.

Протестувальники підписали звернення до представників влади з вимогою дозволити їм працювати.

Дивіться відео протесту підприємців у Тернополі:

Локдаун у Тернополі: що відомо

Мер Тернополя Сергій Надал раніше заявляв, що у місті не виконуватимуть рішення уряду про введення локдауну. Він мотивував це тим, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Тернополі не є критичною.

Однак у перший день посилення обмежень, 8 січня, у Тернополі поліція почала штрафувати підприємців за недотримання локдауну.

Після того Надал заявив, що уряд не підтримав позицію міської влади щодо того, аби Тернопіль працював у звичному режимі.

Через це 11 січня в у місті таки посилили обмеження.



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