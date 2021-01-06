Міська влада Тернополя вирішила не запроваджувати локдаун з 8 до 24 січня. Таке рішення мотивують тим, що у місті останнім часом не фіксують зростання кількості заражених коронавірусом.

Рішення не впроваджувати локдаун ухвалила Тернопільська регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

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Мер міста Сергій Надал заявив, що у Тернополі з 8 до 24 січня діятимуть лише раніше запроваджені обмеження.

У нас, навпаки, є тенденція до зменшення кількості людей, які хворіють, які перебувають у лікувальних закладах з COVID-19. Практично немає хворих серед дітей та працівників закладів освіти,

– наголосив Надал.

Мер також розповів, що з 11 січня у місті відновлюють роботу школи. Окрім того, міський очільник порекомендував суб'єктам господарювання не припиняти свою роботу.

Водночас у Кабінеті Міністрів наполягають на необхідності ввести локдаун.

У МОЗ наголосили, що після новорічних свят в Україні навіть при найоптимістичнішому сценарії зросте кількість заражених коронавірусом. Це стане додатковим навантаженням на українську медичну систему.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше наголошував, що мери мають тверезо та прагматично ставитися до карантинних обмежень, адже від цього залежить життя людей.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року влада Тернополя вже відмовилася вводити локдаун, коли місто опинилося у червоній зоні карантину. Окрім того, Надал ігнорував також карантин вихідного дня.



Нові обмеження карантину 2021 року / Інфографіка 24 каналу