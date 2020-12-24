Трьох мешканців Тернополя затримали спецпризначенці за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними слідства, вони причетні до викрадення підприємця, вимагання у нього грошей та угону автомобіля.

Уродженця Тернопільщини зловмисники утримували всю ніч. Чоловіка катували заради того, щоб він віддав їм 800 тисяч доларів, повідомили у пресслужбі поліції області.

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Зловмисників затримали вже після того, як до поліцейських звернувся сам постраждалий.

Що відомо про катування чоловіка у Тернополі

Як стверджують слідчі, чоловіка, який займається пов'язаним із криптовалютою бізнесом, викрали на виїзді з Тернополя. Сам він мешкає в Києві, а на Західну Україну приїхав до родича разом зі своїми дружиною та донькою.

Близько 19:00 зловмисники заблокували Toyota Camry підприємця. Його витягли та запхали до багажника. Дружину потерпілого посадили в інше авто та відвезли у невідомому напрямку.



Зловмисники вивезли жінку бізнесмена на власній автівці / Фото пресслужби поліції Тернопільщини

Самого ж чоловіка відвезли у заздалегідь підготоване місце, де катували.

800 тисяч за життя

Зловмисники казали, що не вб'ють чоловіка, якщо він заплатить їм чималеньку суму.

Життя підприємця зловмисники оцінили у 800 тисяч доларів.

Дізнавшись про злочин, правоохоронці знайшли 2 із 7 підозрюваних – виконавця замовлення та організатора.

Суд вже заарештував їх та призначив заставу у 500 та 630 тисяч гривень.



Зловмисників затримали, але не всіх / Фото пресслужби поліції Тернопільщини

Ще одного зловмисника спіймали через 36 годин після злочину. Потім самостійно здався поліцейським сам організатор. Він, до речі, є фігурантом кримінальної справи про збут наркотиків у складі організованої злочинної групи.

Ще 3 підозрюваних поліцейські розшукують. Один з них втік за кордон.