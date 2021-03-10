Мер Тернополя нагадав послу Ізраїля, як родина Шухевичів врятувала єврейську дівчинку

Джерело:фейсбук Сергія Надала
Послу Ізраїля Джоелю Ліону нагадали, що родина головнокомандувача УПА Романа Шухевича під час Голокосту врятувала єврейську дівчинку. Перед тим дипломат обурився, що у Тернополі на честь Шухевича назвали стадіон.
Мер Тернополя Сергій Надал наголосив, що Шухевич воював не лише за свободу українців, а й за свободу інших пригноблених нацистським та комуністичним режимами народів. Тому євреї тих часів це розуміли і приєднувалися до УПА.
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Надал нагадав, що євреї були серед лідерів українських повстанців. Наприклад, Лейба-Іцик Добровський, Лазар та Мойсей Орєхови-Штейни.
Вчені дискутують про єврейське походження одного з лідерів ОУН Лева Ребета. Але незважаючи на його походження, саме він був ідеологом мирного співіснування націй,
– наголосив Надал.
"Загалом за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали "Праведниками світу", – додав мер.
Надал заявив, що рішення міської ради Тернополя про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича не скасують. За його словами, кожна країна шанує своїх героїв, бо без цього вона не має майбутнього.