Мер Тернополя нагадав послу Ізраїля, як родина Шухевичів врятувала єврейську дівчинку

Послу Ізраїля Джоелю Ліону нагадали, що родина головнокомандувача УПА Романа Шухевича під час Голокосту врятувала єврейську дівчинку. Перед тим дипломат обурився, що у Тернополі на честь Шухевича назвали стадіон.

Мер Тернополя Сергій Надал наголосив, що Шухевич воював не лише за свободу українців, а й за свободу інших пригноблених нацистським та комуністичним режимами народів. Тому євреї тих часів це розуміли і приєднувалися до УПА.

До теми Стадіон в Тернополі назвали на честь Шухевича: посол Ізраїлю вимагає скасувати рішення