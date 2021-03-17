У Тернополі 17 березня не розминулись дві машини. Одна з них – автомобіль медичної допомоги, який віз вакцину проти коронавірусу. В аварії постраждали троє осіб.

ДТП сталась на вулиці Микулинецькій. Renault Duster, що належав медзакладу, зупинився на пішохідному переході.

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Постраждали 3 пасажирів Renault

У цей час в машину в'їхало інше авто. За попередніми висновками поліції, водій Ford не дотримався безпечної дистанції руху.

Автомобіль медичної допомоги прямував до Бучача, куди й віз вакцину проти коронавірусу. У машині, окрім водія, було ще 4 пасажирів. Троє з них звернулись по допомогу лікарів.

Ампули з вакциною вціліли

Ампули з препаратом, якими планували вакцинувати людей, не постраждали під час зіткнення. Поліція вирішує питання щодо внесення факту в ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Водій Ford не дотримався безпечної дистанції / Фото Нацполіції



В аварії троє постраждалих / Фото Поліції у Тернопільській області