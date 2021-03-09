У Тернополі 4-річна дівчинка та її 1-річний братик наковтались таблеток: діти в лікарні

Джерело:ЦЕМД та МК Тернопільської області
У Тернополі отруїлися медикаментами 2 дитини віком 1 та 4 роки. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Інцидент трапився 8 березня на вулиці Макаренка. Деталі обставин наразі невідомі.
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Медики зазначили, що 4-річна дівчинка випила понад 10 таблеток. Ще кілька, які у неї залишились, віддала своєму 1-річному братові.
Після цього дівчинка стала млявою і сонливою. Медики на місці надали допомогу, після чого обох дітей поклали в обласну дитячу лікарню,
– зазначили у дописі.