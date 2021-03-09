У Тернополі 4-річна дівчинка та її 1-річний братик наковтались таблеток: діти в лікарні

У Тернополі отруїлися медикаментами 2 дитини віком 1 та 4 роки. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Інцидент трапився 8 березня на вулиці Макаренка. Деталі обставин наразі невідомі.

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Медики зазначили, що 4-річна дівчинка випила понад 10 таблеток. Ще кілька, які у неї залишились, віддала своєму 1-річному братові.

Після цього дівчинка стала млявою і сонливою. Медики на місці надали допомогу, після чого обох дітей поклали в обласну дитячу лікарню,

– зазначили у дописі.

Отуєння неповнолітніх таблетками: гучні випадки

У лютому 2021 року у Боярці, що на Київщині, 2 семикласниці випили по 40 таблеток. Одну з них врятувати не вдалося.

Схожа ситуація трапилась в Умані. Там 2 школяркам надавали медичну допомогу через те, що вони випили по 10 таблеток. На щастя, загрози їхньому життю немає.

Також у Києві 15-річний підліток випив багато медикаментів. Його стан був стабільний.

У Калуші 2 дівчини наковтались таблеток – їм 12 та 13 років. Одна з них випила аж 70 штук.

24 канал не розголошує назву лікарських засобів, якими отравились діти, з міркувань безпеки.