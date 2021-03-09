У Тернополі 4-річна дівчинка та її 1-річний братик наковтались таблеток: діти в лікарні
У Тернополі отруїлися медикаментами 2 дитини віком 1 та 4 роки. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Джерело:ЦЕМД та МК Тернопільської області
Інцидент трапився 8 березня на вулиці Макаренка. Деталі обставин наразі невідомі.
До теми Школяр закусив алкоголь таблетками на Дніпропетровщині: дитина ледь не померла
Медики зазначили, що 4-річна дівчинка випила понад 10 таблеток. Ще кілька, які у неї залишились, віддала своєму 1-річному братові.
Після цього дівчинка стала млявою і сонливою. Медики на місці надали допомогу, після чого обох дітей поклали в обласну дитячу лікарню,
– зазначили у дописі.
Отуєння неповнолітніх таблетками: гучні випадки
- У лютому 2021 року у Боярці, що на Київщині, 2 семикласниці випили по 40 таблеток. Одну з них врятувати не вдалося.
- Схожа ситуація трапилась в Умані. Там 2 школяркам надавали медичну допомогу через те, що вони випили по 10 таблеток. На щастя, загрози їхньому життю немає.
- Також у Києві 15-річний підліток випив багато медикаментів. Його стан був стабільний.
- У Калуші 2 дівчини наковтались таблеток – їм 12 та 13 років. Одна з них випила аж 70 штук.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter