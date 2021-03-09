У Тернополі отруїлися медикаментами 2 дитини віком 1 та 4 роки. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Інцидент трапився 8 березня на вулиці Макаренка. Деталі обставин наразі невідомі.

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Медики зазначили, що 4-річна дівчинка випила понад 10 таблеток. Ще кілька, які у неї залишились, віддала своєму 1-річному братові.

Після цього дівчинка стала млявою і сонливою. Медики на місці надали допомогу, після чого обох дітей поклали в обласну дитячу лікарню,

– зазначили у дописі.

Важливо! 24 канал не розголошує назву лікарських засобів, якими отравились діти, з міркувань безпеки.

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