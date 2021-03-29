У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на дитячому майданчику

Джерело:поліція Тернопільської області
Зловмисника, який порушував спокій та перелякав всіх на дитячому майданчику в Тернополі, затримали поліцейські. Чоловіку інкримінують вчинення хуліганства.
Як стверджують поліцейські, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Якщо суд визнає його винним, затриманому загрожує до 5 років обмеження волі.
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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місце викликали слідчих. Правоохоронці досить швидко встановили особу порушника та затримали його. Ним виявився мешканець Підгайців Тернопільського району.
Чи обрали зловмиснику запобіжний захід, невідомо.У січні 2021 року мешканець Тернополя вистрелив з рушниці по дітях, які каталися на санчатах. 11-річний хлопчик отримав важкі поранення дробом. Постраждав також і його брат. Підозрюваного у вчиненні цього злочину затримали та відправили до СІЗО.