Зловмисника, який порушував спокій та перелякав всіх на дитячому майданчику в Тернополі, затримали поліцейські. Чоловіку інкримінують вчинення хуліганства.

Як стверджують поліцейські, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Якщо суд визнає його винним, затриманому загрожує до 5 років обмеження волі.

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У Кримінальному кодексі за вчинення подібних злочинів передбачені також покарання у вигляді від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу, або до 6 місяців арешту.

Хотів заспокоїти дітей

За даними слідчих, інцидент стався вдень 26 березня на бульварі Данила Галицького.

Зловмисник вийшов з одного з барів та йшов повз дитячого майданчику.

Йому не сподобалось, що діти гучно гралися, тому чоловік вирішив їх заспокоїти за допомогою стрілянини з пістолета. Зброя виявилася світло-шумовою.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місце викликали слідчих. Правоохоронці досить швидко встановили особу порушника та затримали його. Ним виявився мешканець Підгайців Тернопільського району.

Чи обрали зловмиснику запобіжний захід, невідомо.

У січні 2021 року мешканець Тернополя вистрелив з рушниці по дітях, які каталися на санчатах. 11-річний хлопчик отримав важкі поранення дробом. Постраждав також і його брат. Підозрюваного у вчиненні цього злочину затримали та відправили до СІЗО.