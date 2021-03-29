У Тернополі чоловік влаштував стрілянину на дитячому майданчику
Зловмисника, який порушував спокій та перелякав всіх на дитячому майданчику в Тернополі, затримали поліцейські. Чоловіку інкримінують вчинення хуліганства.
Джерело:поліція Тернопільської області
Як стверджують поліцейські, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Якщо суд визнає його винним, затриманому загрожує до 5 років обмеження волі.
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У Кримінальному кодексі за вчинення подібних злочинів передбачені також покарання у вигляді від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу, або до 6 місяців арешту.
Хотів заспокоїти дітей
- За даними слідчих, інцидент стався вдень 26 березня на бульварі Данила Галицького.
- Зловмисник вийшов з одного з барів та йшов повз дитячого майданчику.
- Йому не сподобалось, що діти гучно гралися, тому чоловік вирішив їх заспокоїти за допомогою стрілянини з пістолета. Зброя виявилася світло-шумовою.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місце викликали слідчих. Правоохоронці досить швидко встановили особу порушника та затримали його. Ним виявився мешканець Підгайців Тернопільського району.
Чи обрали зловмиснику запобіжний захід, невідомо.
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