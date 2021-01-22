У Тернополі 11-річного хлопчика госпіталізували у "Охматдит" з множинними пораненнями. Його батько стверджує, що 21 січня в дитину хтось вистрелив у спину під час прогулянки біля школи № 26. Лікарі нарахували понад 30 ран на всьому тілі.

Спочатку подумали, що це вибухнула петарда, але згодом стало зрозуміло, що це дріб. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Тернопільській області.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі невідомо хто й навіщо стріляв у хлопчика з вогнепальної зброї.

Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробинки, які травмували і внутрішні органи. Оскільки потерпілий потребував серйозного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні "Охматдит",

– повідомили в поліції.

Батько дитини Ярослав Капустяник розповів, що син катався на санках разом з сестрою, вона не постраждала.

Дріб у Максима по всьому тілу. Малому хтось вистрілив у спину під час прогулянки біля школи,

– сказав він у коментарі "20 хвилин".

Медики прогнозів не дають, однак намагаються підбадьорити батьків, мовляв, живий — це головне. Далі справа за столичними лікарями.

Максим займається футболом у дитячо-юнацькому клубі "Чемпіон" / Фото сайту "20 хвилин"

Хлопчик потребує допомоги, оскільки у батьків немає грошей на лікування.

Поліція розшукує нападника. У найближчому будинку у квартирі одного з місцевих мешканців знайшли гладкоствольну зброю – її відправили на експертизу. Ймовірно, що стріляли саме з неї.

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