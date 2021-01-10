Лише за 8 січня у Тернопільській області правоохоронці виявили майже сотню порушень жорстких карантинних обмежень. Також поліцейські впіймали більше ніж 50 осіб, які проігнорували засоби захисту у громадських місцях.

Поліція склала 42 адмінпротоколи

Загалом правоохоронці склали 42 адміністративних протоколи, а також винесли 57 постанов про порушення правил. Про це інформує пресслужба поліції Тернопільської області.

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Більшість порушень стосуються об'єктів господарської діяльності – за те, що не припинили діяльність.

Штрафували людей без масок у громадських місцях

Також правоохоронці стежили, щоб люди носили маски та респіратори у громадських місцях та транспорті.

Виявили 57 осіб, які ігнорували засоби індивідуального захисту. Порушників маскового режиму оштрафували на суму від 170 до 255 гривень,

– розповіли у поліції.

У Тернополі вирішили не вводити локдаун

Зазначимо, що у самому Тернополі міська комісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення не запроваджувати локдаун, адже показники захворюваності – невисокі. Чи припиняти роботи – можуть вирішити самі підприємці. Проте, за словами мера Тернополя Сергія Надала, поліція почала масово штрафувати підприємців, що не виконують постанови уряду.

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Що відомо про локдаун / Інфографіка 24 каналу