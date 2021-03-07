Інфікувались втретє: на Тернопільщині троє людей повторно захворіли на COVID-19
Троє людей на Тернопільщині захворіли на коронавірус втретє. Загалом в області зареєстрували понад 60 випадків повторного інфікування COVID-19.
Джерело:"За Збручем"
Досі повторні захворювання не мають наукового пояснення. Це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.
До теми В Україні за минулу добу виявили 7 167 нових хворих на коронавірус
Повторні інфікування наука не пояснює
За його словами, такі тенденції характерні багатьом вірусним інфекціям. Це може бути пов'язано зокрема із загальним станом організму.
Дотепер ми не можемо стверджувати, чи це повторні інфікування, чи повторні виявлення,
– зазначив Паничев.
Він зауважив, що організм може повністю не звільнитися від вірусу, а потім через несприятливі обставини знову дасть про себе знати.
Наразі дослідження тривають
"Дослідження тривають. Можливо, пізніше матимемо точніше пояснення", – додав епідеміолог.
Лікар закликав тих людей, в яких вкотре проявляється COVID-19, пройти повне медичне обстеження.
Остання інформація про коронавірус на Тернопільщині
- За 6 березня у Тернопільській області виявили 256 нових випадків коронавірусу.
- Загальна кількість підтверджених випадків інфікування в області сягнула 44 230.
- У медичних закладах регіону розгорнули приблизно 2 тисячі ліжок для пацієнтів з COVID-19.
Поділитися новиною