Троє людей на Тернопільщині захворіли на коронавірус втретє. Загалом в області зареєстрували понад 60 випадків повторного інфікування COVID-19.

Досі повторні захворювання не мають наукового пояснення. Це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

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Повторні інфікування наука не пояснює

За його словами, такі тенденції характерні багатьом вірусним інфекціям. Це може бути пов'язано зокрема із загальним станом організму.

Дотепер ми не можемо стверджувати, чи це повторні інфікування, чи повторні виявлення,

– зазначив Паничев.

Він зауважив, що організм може повністю не звільнитися від вірусу, а потім через несприятливі обставини знову дасть про себе знати.

Відзначимо! Станом на суботу, 6 березня, у кожного третього протестованого жителя Тернопільщини підтвердили коронавірус.

Наразі дослідження тривають

"Дослідження тривають. Можливо, пізніше матимемо точніше пояснення", – додав епідеміолог.

До речі! Експерти зазначали, що переважна більшість людей, у яких виробилися антитіла до коронавірусу після COVID-19, захищені від повторного інфікування. Водночас період цього захисту – невідомий.

Лікар закликав тих людей, в яких вкотре проявляється COVID-19, пройти повне медичне обстеження.

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