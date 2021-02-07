У Тернопільській області 7 лютого сталася велика ДТП. На автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, неподалік села Зелена, не розминулися два автомобілі. Унаслідок зіткнення постраждали 7 осіб.

Під час аварії шестеро потерпілих отримали легкі тілесні ушкодження, а от один з неповнолітніх – тринадцятирічний хлопець, черепно-мозкову травму важкого ступеня. Усіх доправили до лікарні.

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Що кажуть правоохоронці

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з'ясували, водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись в напрямку Бучача, не впорався з керуванням і машину на не розчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася У зустрічний мікроавтобус марки Peugeot Expert.

На момент аварії в легковику перебував водій з родиною, а це шість пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх, а в іншому авто – двоє людей.



Унаслідок ДТП на Тернопільщині постраждали 7 осіб / Фото пресцентру Нацполіції

У поліції назвали причину ДТП

Попередня причина автопригоди – важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Правоохоронці внесли ДТП в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".



На Тернопільщині сталася велика автотроща / Фото пресцентру Нацполіції

Увага! У поліції звернулися до всіх учасників дорожнього руху та закликали бути обережними на дорозі через погіршення погодних умов.

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