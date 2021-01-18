У Тернопільській області 17 січня п’яні молодики влаштували небезпечні розваги – каталися на капотах, які прив’язали до іншої машини. Один 18-річний хлопець вилетів з імпровізованих саней й врізався у дерево. Він помер від отриманих травм дорогою до лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Тернопільській області.

Читайте також Пожежа в готелі Одеси: кількість жертв зросла

Обставини трагедії

Це було у селі Весела Крменецького району Тернопільської області.

Хлопці вирішили розважитись – з 2 капотів зробили сані й прив’язали їх до машини та катались по черзі. Всі молодики були п'яними. У 19-річного водія, який сів за кермо Jeep Cherokee, виявили 2,3 проміле алкоголю.

Під час руху на великій швидкості один з "пасажирів" саней вилетів й врізався у дерево.

Хлопець отримав серйозні травми – відкриту черепно-мозкову травму, переломом плеча, множинні травми черевної порожнини.

Постраждалого терміново повезли у лікарню, але на жаль хлопець помер у "швидкій". Йому було лише 18 років.

На Тернопільщині розваги закінчились смертю: дивіться відео