На Тернопільщині позашляховик Lexus збив бабусю з 5-річним онуком, жінка померла: фото

Джерело:поліція Тернопільської області
Жахлива аварія сталася неподалік від села Чистилів Тернопільської області вдень 27 березня. Елітний Lexus зніс жінку з 5-річним онуком, які перебігали дорогу.
За кермом автівки перебував мешканець Львова. Поліцейські намагаються з'ясувати, чи не був водій нетверезим.
Дивіться також Під Києвом бус ритуальної служби потрапив у ДТП: є загиблі – відео
46-річну жінку медики не змогли врятувати / Фото поліції Тернопільщини
5-річного онука загиблої медики швидкої госпіталізували з численними забоями та синцями. Його життю нічого не загрожує.
За фактом смертельної події правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чи затримали водія Lexus, невідомо.
На місці смертельної аварії працювали слідчі / Фото поліції Тернопільщини