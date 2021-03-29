На Тернопільщині позашляховик Lexus збив бабусю з 5-річним онуком, жінка померла: фото

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Джерело:

поліція Тернопільської області

Жахлива аварія сталася неподалік від села Чистилів Тернопільської області вдень 27 березня. Елітний Lexus зніс жінку з 5-річним онуком, які перебігали дорогу.

За кермом автівки перебував мешканець Львова. Поліцейські намагаються з'ясувати, чи не був водій нетверезим.

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Чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Якщо його визнають винним у скоєнні злочину.

Що відомо про смертельну аварію на Тернопільщині


46-річну жінку медики не змогли врятувати / Фото поліції Тернопільщини

  • За попередніми даними, 46-річна жінка разом із дитиною перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу.
  • У цей час проїзною частиною їхав водій позашляховика, який не встиг відреагувати на появу пішоходів.
  • Від удару жінка відлетіла на кілька метрів. Вона зазнала серйозних травм, які виявилися не сумісними з життям.

5-річного онука загиблої медики швидкої госпіталізували з численними забоями та синцями. Його життю нічого не загрожує.

За фактом смертельної події правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чи затримали водія Lexus, невідомо.


На місці смертельної аварії працювали слідчі / Фото поліції Тернопільщини