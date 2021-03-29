На Тернопільщині позашляховик Lexus збив бабусю з 5-річним онуком, жінка померла: фото
Жахлива аварія сталася неподалік від села Чистилів Тернопільської області вдень 27 березня. Елітний Lexus зніс жінку з 5-річним онуком, які перебігали дорогу.
Джерело:поліція Тернопільської області
За кермом автівки перебував мешканець Львова. Поліцейські намагаються з'ясувати, чи не був водій нетверезим.
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Що відомо про смертельну аварію на Тернопільщині
46-річну жінку медики не змогли врятувати / Фото поліції Тернопільщини
- За попередніми даними, 46-річна жінка разом із дитиною перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу.
- У цей час проїзною частиною їхав водій позашляховика, який не встиг відреагувати на появу пішоходів.
- Від удару жінка відлетіла на кілька метрів. Вона зазнала серйозних травм, які виявилися не сумісними з життям.
5-річного онука загиблої медики швидкої госпіталізували з численними забоями та синцями. Його життю нічого не загрожує.
За фактом смертельної події правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чи затримали водія Lexus, невідомо.
На місці смертельної аварії працювали слідчі / Фото поліції Тернопільщини
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