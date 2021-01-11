На Тернопільщині подружжя катували чоловіка й залишили його помирати на холоді
У мальовничому місті Заліщики на Різдво 7 січня жінка запросила в гості знайомого, а коли повернувся її чоловік, подружжя жорстоко побили гостя, катували його, а потім вигнали на вулицю. Він не зміг йти та помер від переохолодження.
Постраждалого знайшли перехожі зранку 8 січня й викликали швидку. В лікарні медикам не вдалося його врятувати. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Читайте також На Київщині чоловік після сварки з дружиною вбив сусіда, який курив у під’їзді
Запросили в гості й катували
Обставини справи стали відомі пізніше – коли правоохоронці затримали підозрюваних. Жінка розповіла як все було. Вона запросила знайомого у гості. Разом вони випивали, а потім, зі слів затриманої, гість почав погано поводитись й приставав до жінки. Вона декілька разів вдарила його, а потім додому повернувся чоловік. Жінка поскаржилась на гостя й подружжя разом продовжили жорстоко бити його – навіть катували. На тілі експерти виявили множинні травми обличчя, тіла, ніг та рук.
Чоловік помер у лікарні
У такому стані гостя вивели на вулицю й залишили там помирати. Він лежав там до ранку й був ще живий коли його знайшли перехожі.
Подружжю загрожує тюрма.
Поділитися новиною