У мальовничому місті Заліщики на Різдво 7 січня жінка запросила в гості знайомого, а коли повернувся її чоловік, подружжя жорстоко побили гостя, катували його, а потім вигнали на вулицю. Він не зміг йти та помер від переохолодження.

Постраждалого знайшли перехожі зранку 8 січня й викликали швидку. В лікарні медикам не вдалося його врятувати. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Запросили в гості й катували

Обставини справи стали відомі пізніше – коли правоохоронці затримали підозрюваних. Жінка розповіла як все було. Вона запросила знайомого у гості. Разом вони випивали, а потім, зі слів затриманої, гість почав погано поводитись й приставав до жінки. Вона декілька разів вдарила його, а потім додому повернувся чоловік. Жінка поскаржилась на гостя й подружжя разом продовжили жорстоко бити його – навіть катували. На тілі експерти виявили множинні травми обличчя, тіла, ніг та рук.

Чоловік помер у лікарні

У такому стані гостя вивели на вулицю й залишили там помирати. Він лежав там до ранку й був ще живий коли його знайшли перехожі.

Подружжю загрожує тюрма.