У Бережанах, що на Тернопільщині, 21 січня загорілося складське приміщення на території військової частини. Рятувальники намагаються оперативно ліквідувати пожежу.

Пожежники не виявили травмованих та загиблих на місці інциденту. Про це інформує пресслужба Управління ДСНС України в Тернопільській області.

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Для подолання пожежі було направлено 2 відділення 7 державної пожежно-рятувальної частини та оперативну групу Бережанського районного відділу.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в окремій складській будівлі, що за розміром – 6х8 метрів. У палаючому приміщенні зберігаються автомобільні шини. Внаслідок займання почали горіти відходи побутові та з автомобільних коліс.

Крім підрозділів ДСНС додатково залучено пожежний розрахунок військової частини,

– повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Наразі на території військової частини в Бережанах тривають роботи щодо повної ліквідації загоряння. Небезпеки для населення немає.