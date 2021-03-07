На території заводу "Радехівський цукор" трапилася пожежа
На Тернопільщині 7 березня на території ТзОВ "Радехівський цукор" в резервуарі із залишком мазуту виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.
Джерело:ДСНС
Інцидент трапився о 07:28 у селищі Заводське Чортківського району.
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Деталі пожежі на заводі
- Об'єм резервуару з мазутом становив 5 тисяч кубометрів.
- Пожежа виникла на площі близько 200 метрів квадратних.
- Вогонь локалізували о 08:41, а повністю ліквідували – о 09:16.
- Жертв та постраждалих немає.
- До гасіння пожежі залучили 8 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.
На Тернопільщині трапилася пожежа на заводі / Фото ДСНС
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