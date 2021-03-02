На території Запорізької АЕС застрелилася військова

34-річна жінка, яка служила у Нацгвардії, наклала на себе руки 2 березня на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Через що саме військова вчинила самогубство, намагаються з'ясувати правоохоронці.

Відомо, що на території АЕС жінка перебувала у складі підрозділу Нацгвардії, який забезпечує охорону стратегічного об'єкта.

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У поліції та Нацгвардії жодних подробиць інциденту не повідомляють, але підтверджують факт смерті військової.

Застрелилася з табельної зброї

За даними слідчих, жінка вистрелила у себе близько 12:00 з бойового пістолета, який їй видали для виконання службових обов'язків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та позначкою про самогубство.

Представники слідчо-оперативної групи продовжують допитувати товаришів по службі загиблої, а також з'ясовувати, що саме підштовхнуло її до суїциду.