На території Запорізької АЕС застрелилася військова

Джерело:"Укрінформ"
34-річна жінка, яка служила у Нацгвардії, наклала на себе руки 2 березня на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Через що саме військова вчинила самогубство, намагаються з'ясувати правоохоронці.
Відомо, що на території АЕС жінка перебувала у складі підрозділу Нацгвардії, який забезпечує охорону стратегічного об'єкта.
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Представники слідчо-оперативної групи продовжують допитувати товаришів по службі загиблої, а також з'ясовувати, що саме підштовхнуло її до суїциду.