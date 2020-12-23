До 29 грудня у Верховній Раді подадуть президентський законопроєкт про тероборону. Також є ще й альтернативний законопроєкт він народних депутатів, які вже зареєстрували його.

Щодо цього питання є 2 напрацьованих рішення Президента України Володимира Зеленського. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Денис Поданчук.

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Напрацьовані рішення Зеленського

Згідно з одним рішенням, територіальна оборона залишиться у складі сухопутних військ. Згідно з іншим, територіальна оборона буде відокремленою в окремий вид військ.

Вона (територіальна оборона – 24 канал) може розвиватися набагато ефективніше, але зараз вона не є інфраструктурно готовою відокремитись,

– зазначив Поданчук.

За його словами, якщо таке рішення ухвалять, то деякий час, можливо, рік чи два, територіальна оборона може користуватися тими фондами сухопутних військ, якими вона користується наразі.

Зазначимо! В Україні є 3 види сил: сухопутні війська, авіація та флот. Також є 2 окремих типи військ: сили спеціальних операцій та десантно-штормові війська.

Поданчук відзначив, що якщо подадуть другу пропозицію, то територіальна оборона відокремиться в окремий тип військ.

Переваги відокремлення

Є певні переваги, що тероборона стане окремою: