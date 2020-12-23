Територіальна оборона не готова відокремитися, – Поданчук
До 29 грудня у Верховній Раді подадуть президентський законопроєкт про тероборону. Також є ще й альтернативний законопроєкт він народних депутатів, які вже зареєстрували його.
Щодо цього питання є 2 напрацьованих рішення Президента України Володимира Зеленського. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Денис Поданчук.
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Напрацьовані рішення Зеленського
Згідно з одним рішенням, територіальна оборона залишиться у складі сухопутних військ. Згідно з іншим, територіальна оборона буде відокремленою в окремий вид військ.
Вона (територіальна оборона – 24 канал) може розвиватися набагато ефективніше, але зараз вона не є інфраструктурно готовою відокремитись,
– зазначив Поданчук.
За його словами, якщо таке рішення ухвалять, то деякий час, можливо, рік чи два, територіальна оборона може користуватися тими фондами сухопутних військ, якими вона користується наразі.
Поданчук відзначив, що якщо подадуть другу пропозицію, то територіальна оборона відокремиться в окремий тип військ.
Переваги відокремлення
Є певні переваги, що тероборона стане окремою:
- вона матиме окреме фінансування;
- вона матиме повністю свою систему управління, зокрема системи логістики, підготовки, матеріально-технічного забезпечення.
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