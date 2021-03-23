Мільйонні трати в Харкові на мобільні бригади були даремними: Терехов їх розпустив

Нещодавно секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що ковідні бригади не поновлюватимуть роботу. Хоча комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила протилежне рішення. Кількість хворих продовжує зростати, а регіон фактично не готовий до нової хвилі пандемії.

В Харкові ситуація із захворюваністю на коронавірус стає критичною. Не вистачає медиків та ліжок, а ковідні бригади не працюють від січня.

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Чому у Харкові критично не вистачає медиків

Вже зараз не вистачає кадрів: за останній рік з лікарень звільнилося понад 2 тисячі медиків.

Щоб змінити ситуацію, в місті шукають лікарів у ковідні бригади. Оскільки навантаження на них збільшилось у півтора раза.

Яких медиків не вистачає

анестезіологи,

кардіологи,

терапевти,

медсестри

молодший медичний персонал.

Чому виникла така ситуація в Харкові

Віцемер міста Світлана Горбунова-Рубан заявила, що ковідні бригади можуть сформувати тільки зі співробітників лікарень, де працюють такі відділення.

Як повідомляло "Суспільне", Ігор Терехов проігнорував рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій від 17 березня.

Він нібито радився з лікарями та дійшов висновку, що мобільні COVID-бригади у Харкові не потрібні.

Фактично, секретар Харківського мера провалив підготовку міста до третьої хвилі коронавірусу.

У червні 2020 року харківські чиновники витратили мільйони гривень з держбюджету для купівлі 10 санітарних автомобілів. Їх мали використовувати для роботи ковідних бригад. Вони не працюють від січня 2021 року, коли Національна служба здоров'я України не продовжила їхнє фінансування.