Мільйонні трати в Харкові на мобільні бригади були даремними: Терехов їх розпустив
Нещодавно секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що ковідні бригади не поновлюватимуть роботу. Хоча комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила протилежне рішення. Кількість хворих продовжує зростати, а регіон фактично не готовий до нової хвилі пандемії.
Джерело:RegioNews
В Харкові ситуація із захворюваністю на коронавірус стає критичною. Не вистачає медиків та ліжок, а ковідні бригади не працюють від січня.
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Чому у Харкові критично не вистачає медиків
Вже зараз не вистачає кадрів: за останній рік з лікарень звільнилося понад 2 тисячі медиків.
Щоб змінити ситуацію, в місті шукають лікарів у ковідні бригади. Оскільки навантаження на них збільшилось у півтора раза.
Яких медиків не вистачає
- анестезіологи,
- кардіологи,
- терапевти,
- медсестри
- молодший медичний персонал.
Чому виникла така ситуація в Харкові
Як повідомляло "Суспільне", Ігор Терехов проігнорував рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій від 17 березня.
Він нібито радився з лікарями та дійшов висновку, що мобільні COVID-бригади у Харкові не потрібні.
Фактично, секретар Харківського мера провалив підготовку міста до третьої хвилі коронавірусу.
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