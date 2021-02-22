Роковини теракту: у Харкові згадують жертв вибуху біля Палацу спорту – фото

Джерело:"Суспільне Харків"
У Харкові 22 лютого кілька десятків людей зібралися біля пам'ятного знаку поблизу Палацу спорту. Вони вшанували пам'ять 4 загиблих під час теракту, коли під час Маршу єдності пролунав вибух.
Біля пам'ятного знаку відбулася панахида за загиблими. Люди поклали квіти та запалили лампадки поблизу Палацу спорту.
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Харків'яни вшанували пам'ять загиблих у теракті хвилиною мовчання, поклали біля їх портретів квіти та запалили лампадки. Зауважимо, що харків'яни щороку збираються біля пам'ятного знаку поблизу Палацу спорту.
Український режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов також згадав жахливий теракт 22 лютого 2015 року.
Україна остаточно зміниться, коли у Харкові замість пропозицій називати метро ім’ям померлого сепаратиста, з'явиться станція "Данило Дідік",
– написав він.
Шоста річниця теракту біля Палацу спорту у Харкові / Фото "Суспільне Харків"
Вшанувати пам'ять прийшли кілька десятків харків'ян / Фото "Суспільне Харків"