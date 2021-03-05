Боротьба за уми людей поки програна: як перемогти конспірологів та антивакцинаторів

Пандемія як показала людську дурість, так і спровокувала людську цікавість. Це треба використовувати. Треба задовольняти цей запит.

Поки науковці та медики рятують світ

Хочете чесно? Сил моїх більше нема. Варто визнати, що конкретно зараз боротьба за уми більшості людей програна.

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Не те щоб я сподівався, що в умовах мінливої ситуації, обмеженості даних, але екстренності необхідних дій, можна буде розраховувати на адекватність більшості населення. Я розумію марність ситуації, коли людина ніколи не чула, не те щоб про мРНК-вакцини (давайте відверто, про їхні розробки реально мало хто знав), а навіть про традиційні векторні вакцини, а ти починає їй пояснювати як це все працює і чому не робить з неї мутаната. При чому робиш це буквально за день (метафорично) до того, коли їй пропонують цю вакцину.

А ще ніхто не епідеміолог, крім епідеміологів. І в той же час є "це як грип", "летальність – мізерна" і так далі. Підтверджувальне упередження та ефект Данінґа-Крюґера переживає розквіт.

І я вже мовчу про відбитих та упоротих конспірологів, у яких досі "ніхто із знайомих не захворів" і "а хтось взагалі бачив той вірус?". Це втрачені соціумом люди. Вони неминуче повірять і в інші теорії змов, бо це їхній світогляд і з ними (крім, невеликого відстотку) вже нічого не зробиш.

Антивакцинатори. Навіть писати нічого не буду. Зірковий час для них.

Я вбачаю в цьому всьому вселеньку несправедливість. Поки науковці намагаються врятувати світ (не всі, є і купа таких, хто хоче попиляти грант чи набити собі наукометричних показників, не без цього). Поки медики вмирають, рятуючи інших. Якась чіпуха неосвічена гайпиться на "продажних медиках" та "вчених, що приховують правду".

Я стомився думати про це. Я стомився сподіватися на краще.

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Надіє є

Але! Загалом світ таки стає кращим, хоч мені і самому в це складно зараз повірити. Стівен Пінкер та Ганс Рослінг переконують саме у цьому, а їм я довіряю.

Пандемія як показала людську дурість, так і спровокувала людську цікавість. Це треба використовувати. Треба задовольняти цей запит. Саме повільний і поступовий освітній процес (в широкому розумінні) має змінювати ситуацію. Не екстрене викриття міфів, терміновий фактчекінг та невідкладна боротьба з маніпуляціями, а саме поступовий рух в бік пізнання та розуміння. Адже викриття міфів та фактчекінг мають лягати на ґрунт базових уявлень та знань про світ.

Важливо! У мене великі плани на цей рік, тому я буду вакцинуватись

Не знаю, чи переможе зрештою здоровий глузд, але я робитиму свій посильний внесок у боротьбу. Навіть через втому. Навіть у моменти безнадії