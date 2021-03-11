Спікер Дмитро Разумков не відкидає того, що в уряді Дениса Шмигаля можливі кадрові зміни. Проте наразі подань від прем'єр-міністра не надходило. Щодо відставки самого глави уряду, то поки таких ініціатив у парламенті Разумков не бачить.

Спікер наголосив, що нардепи кожне подання розглядають окремо, отож результати можуть бути різні. Про це Разумков розповів в інтерв'ю.

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Кожне подання щодо міністрів голосують по-різному

Когось ми голосуємо. Наприклад, Лапутіна – була кандидат, стала міністром. Вітренко – ну ви щодо нього ситуацію два рази знаєте,

– пояснив Разумков.

Щодо третього голосування за призначення Юрія Вітренка віцепрем'єром – міністром енергетики, то поки що такої пропозиції коаліція главі уряду не вносила.

Про відставку Шмигаля наразі не мовиться

Спікер наголосив, що поки відставка самого Шмигаля – не на часі, адже "критичної маси", яка могла б ініціювати процес поки нема. Також Разумков вважає, що говорити чи вигідна комусь заміна прем'єра – не слід.

Ми повинні міряти іншими категоріями – виграє від цього країна чи ні. І якщо ми говоримо про повне перезавантаження Кабміну, для того, щоб говорити виграє країна чи ні, треба буде розуміти хто йде замість,

– сказав Разумков.

У Кабміні все залежить від команди

Щодо того, що Україні потрібен сильніший прем'єр-міністр, голова Верховної Ради не погодився, адже, на його думку, усе залежить від команди.

"Короля завжди робить свита. Від прем'єр-міністра, звичайно, залежить багато, точно так само, як від голови Верховної ради, але не все залежить від нього. У залежності від того, хто поряд, хто відповідає за той чи інший напрямок, наскільки він чесний перед тобою, перед собою і перед законом – дуже багато залежить", – резюмував Разумков.

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Деякі позиції в уряді потребують підсилення, – ОП

Зазначимо, що в Офісі Президента раніше повідомили, що деякі позиції в Кабміні необхідно посилити. Проте за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, у відставці цілого уряду потреби поки немає.

Сам Шмигаль запевнив, що звільнення не боїться і рейтингами не цікавиться.