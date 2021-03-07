У Національному банку повідомили, що від початку року українці більше купили валюти, ніж продали її. Така тенденція спостерігається від початку 2021 року.

НБУ з 2021 року розпочав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти. Так, лютому 2021 року готівкою валюти купили більше на 55 мільйонів доларів, ніж продали.

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Купівля і продаж валюти у січні 2021 року:

Купівля – 1,086 мільйонів доларів.

Продаж – 1,070 мільйона доларів.

Купівля і продаж валюти населенням у лютому 2021 року:

Купівля – 1,340 мільйона доларів.

Продаж – 1,301 мільйона доларів.

Купівля і продаж валюти населенням у лютому 2020 року:

Купівля – 1,165 мільйона доларів.

Продаж – 1,457 мільйона доларів.

Згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 мільйона доларів і купило на 18 004,4 мільйона доларів.

Сальдо (різниця) склало 1 237,1 мільйона доларів.

Довідка. Офіційний курс валют Нацбанку станом на 7 березня складає 27, 75 за американський долар. Євро – 33, 40 гривні.