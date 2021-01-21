Дизайнерка, художниця, засновниця бренду освітлення та декору Yalanzhi Objects Юлія Яланжи у своєму блозі на 24 каналі розповідає про головні тенденції дизайну у 2021 році.

У листопаді 2019 ми й уявити не могли, як COVID-19 сколихне планету, і в яких умовах виявиться людство через рік. Щодня, долаючи пандемію, світ змінюється. В унісон йому змінюємося ми і наші потреби. У перші тижні року, що настав, традиційно планують: пишуть цілі, обговорюють тенденції, вдаються до прогнозів. Я не хочу бути голослівною та проголошувати як нині модно "тренди". Проте завдяки вивченню дизайну та постійній практиці, я сформувала ряд тенденцій, які безперечно вплинуть на український предметний дизайн, яскравість вітчизняних інтер'єрів і, звичайно ж, затишок наших осель.

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Сталий дизайн

З кожним днем все більше і більше людей змінюють свої споживчі звички, адже захотіли стати частиною сталого суспільства. Я зараз не про сортування сміття та його переробку, до неї я повернуся пізніше. Сьогодні кожна свідома людина прагне мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище, тому що розуміє, що найменші вчинені ним зміни можуть зіграти роль: рух No Waste стає все популярнішим, а Єлизавета II відмовилася від натурального хутра.

Погляньте на Захід. Перед тим як створити який-небудь продукт або проєкт, вони намагаються прорахувати та спрогнозувати його вплив на Землю. Чи зможе цей будинок виробляти стільки енергії, скільки готовий спожити? Скільки пластика ми зможемо переробити, запустивши цю лінійку дитячих меблів?

Ці та подібні питання цікавлять дизайнерів, які по-справжньому дивляться в майбутнє. Завдяки їм дизайн став повільним: ми довше і краще вивчаємо матеріал, перед тим як використати його в роботі, нам дійсно важливо його походження і вплив на навколишнє середовище.

Нові екологічні матеріали

Змінивши свою споживчу поведінку і вийшовши назустріч сталого суспільства, ми стаємо на крок ближче до експериментів. Ми готові до нових рішень і матеріалів. які використовуємо не тільки заради затишку, але і з екологічних міркувань. Європейські трендсеттери називають це "взяти фокус на веганство" і використовувати матеріали та сировина локального походження.

Натуральні кольори – тренд 2021:

Свій еко-фокус я визначила ще в 2017: запустила в серійне виробництво лінійку світильників з целюлози. Різні за кольором, формою і дизайном, ми виготовляємо їх вручну, і адаптуємо до різних за стилістикою і функціоналу просторів.

Деякі клієнти, які ще не стикалися з діяльністю бренду, думають, що світильники Yalanzhi Objects зроблені з глини, пластику і навіть бетону, але відчувши легкість і тактильність матеріалу, розуміють, що мають справу з чимось унікальним.

Вивчаючи властивості та можливості целюлози, я неодноразово стикалася з аналогами цього матеріалу, склад яких залежав від місцевості виробництва: наприклад, біокомпозит Malai, створений з використанням сільськогосподарських відходів кокосової промисловості; подібний шкірі матеріал від бразильської фабрики Nova Kaeru, виготовлений з листя, а також бананові та пальмові тканини Studio Tjeerd Veenhoven.

Нові матеріали створюють унікальний продукт:

Тактильність предметів і речей

Використання різноманітних фактур, їх грамотне нашарування та поєднання — рішення завжди трендові. Для мене важливо працювати з благородним матеріалом, який "вміє" та буде навіть старіти красиво. Такий прийом створює відчуття живого простору, яке здатне з тобою "говорити". Зайшовши до вподобаної кімнати, ми захочемо її відчути: провести долонею по поверхні обіднього столу, доторкнутися до старих керамічних вазонів, зупинити погляд на гарному живописі або відчути тепло вовняної ковдри.

Під час посиленого карантину ми опинилися в обмеженому просторі, і, на жаль, далеко не всі інтер'єри приємно впливали на органи наших (по)чуттів. Восени минулого року я запустила лінійку керамічних світильників, з якими можна взаємодіяти: перебирати пальцями глиняні пелюстки, слухати їх приглушений дзвін і просто відчувати теплоту цього екологічного матеріалу. Цілком ймовірно, що я інтуїтивно шукала новий фізичний досвід, і мені вдалося реалізувати його в предметі.

Що може глина:

Емоція: в предметі та інтер'єрі

Карантин дав нам зрозуміти, що ми не тільки те, що їмо і носимо, але і те, де живемо. Наші смарт-квартири та будинки стали притулками, а кожен декоративний елемент в інтер'єрі — заявою. Ще задовго до пандемії провідні світові бренди та дизайнери, які створюють для них предмети, закликали шукати у виробах не тільки функцію, а й декор, цінувати не тільки утилітарність, а й емоційність. Так, дзеркала використовуються як елементи дизайну, а світильники не тільки заливають простір світлом, але і прикрашають його.

Світильник Peony – абсолютний бестселер колекції Yalanzhi Objects:

У колекції Yalanzhi Objects є абсолютний бестселер — світильник Peony ("Піон"). Підвищений інтерес замовників до нього я в черговий раз відчула завдяки самоізоляції: Peony — це не просто світильник, це пишна мерехтлива квітка, крихка та ніжна, пелюсток якої хочеться торкатися, як справжньої півонії. Хоча, і він — не межа: біологія в освітленні пішла ще далі. Приміром, шведський дизайнер Ян Клінглер у світильниках вирощує бактерії. В процесі вони формують заховані під скло малюнки, які підсвічуються світлодіодом. А німецька студія We Love Eames примудрилася облаштувати у своїх світильниках справжню оранжерею.

Колір: натуральність, спокій, надія

2021 рік має принести людству заспокоєння та надію на світле майбутнє. Так вважаю не тільки я, але і більшість експертів. Ні, не маркетологів лакофарбових компаній, а таких експертів як, наприклад, сервіс по прогнозуванню тенденцій в дизайні та моді WGSN. Сезони майбутнього року вони асоціюють відразу з декількома кольорами: тут і відтінки вершкового масла, і манговий сорбет, і дика орхідея, і атлантичний синій.

Хтось кольором майбутнього року називає землисто-нюдовий відтінок з рожевими півтонами, які зображають силу природи, комфорт і співчуття. Хтось проголосив на увесь світ головними кольорами попелястий та жовтий.

Від себе додам, що натуральність актуальна не тільки в матеріалах, а й в їх забарвленні, тому рекомендую зробити ставку на кольори, які ви зустрічаєте в природі, і не боятися їх міксувати, комбінувати або взаємодоповнювати.

Фото: Yalanzhi Objects