Німці другий тиждень поспіль жартують на тему російської окупації Криму, - посол Мельник

Окупація Кримського півострову Росією знову стала топовою темою на німецькому телебаченні. Мовиться про щотижневе гумористичне шоу "heute-show", де другий тиждень продовжують обговорення захоплення півострову із саркастичними ремарками.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник написав про це у своєму твітері. Він також повідомив, що відео гумористичного шоу вже зібрало близько 5,7 мільйона переглядів.
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Можливо, це відео розсмішило посла та надало йому впевненості. Оскільки у повідомлені він зазначив, що "деокупація вже близько".