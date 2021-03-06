Окупація Кримського півострову Росією знову стала топовою темою на німецькому телебаченні. Мовиться про щотижневе гумористичне шоу "heute-show", де другий тиждень продовжують обговорення захоплення півострову із саркастичними ремарками.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник написав про це у своєму твітері. Він також повідомив, що відео гумористичного шоу вже зібрало близько 5,7 мільйона переглядів.

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Можливо, це відео розсмішило посла та надало йому впевненості. Оскільки у повідомлені він зазначив, що "деокупація вже близько".

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Вдруге за 2 тижні злочинна окупація Криму стала топ-темою найпопулярнішого комеді-шоу на телебаченні - heute show (5,7 млн. глядачів)



Деокупація вже близько



Danke #OliverWelke @heuteshow

https://t.co/fbTWnK7iY4 pic.twitter.com/8ZVmK3JaDj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 6, 2021

Що таке "heute-show"?

Це німецька телепрограма на каналі ZDF, яка виходить щоп'ятниці. Передача схожа до українського продукту "Телебачення Торонто". Німці у "heute-show" так само розповідають щотижневі новини зі смішними, саркастичними і цинічними коментарями, приділяють особливу увагу питанням, які є предметом останніх політичних дискусій в Німеччині.

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